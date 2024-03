SUNSKA FESTIVAL 2024 – SAMEDI DOMAINE DE NODRIS VERTHEUIL, samedi 3 août 2024.

PASS SAMEDISUNBEATS & MUSIC’ACTION PROD présentent :Le SunSka revient pour sa 27ème année : venez profiter de la douceur de vivre du Médoc et découvrir une programmation et une ambiance comme il n’en existe nulle part ailleurs !Samedi 3 Août :IAMQueen Omega & The Royals SoulBlackoMaureen

Tarif : 48.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-08-03 à 17:00

DOMAINE DE NODRIS – 33180 VERTHEUIL 33