**Les 5, 6 et 7 août 2022 le SunSka Festival, soufflera sa 25ème bougie !** Venez vivre l’expérience SunSka après 2 ans d’absence, sur le Domaine de Nodris à Vertheuil (33), ce lieu idéalement situé au cœur du Médoc et des plus beaux vignobles de France, à quelques kilomètres des plages Girondines. On vous attend pour un moment d’évasion, de partage et de culture. Le tout baigné dans une atmosphère de bien être et de vivre ensemble qui fait aussi la réputation du festival. Pour cette nouvelle édition la jauge sera volontairement limitée à 7000 personnes par jour afin de préserver une expérience chaleureuse et conviviale. Découvrez les premiers noms de la programmation : Ska – P, Tryo, Gaël Faye, Danakil, Biga*Ranx, Tiken Jah Fakoly, Takana Zion, La P’tite Fumée, Blakkayo, Lidiop, Dj Vadim & Lasaï, Mungo’s Hi Fi, Walshy Fire from Major Lazer…. Toutes les infos sur : [www.sunska.fr](http://www.sunska.fr) Billetterie : [https://www.sunska.fr/billetterie/](https://www.sunska.fr/billetterie/) Facebook : [www.facebook.com/sunskafestivalofficial/](http://www.facebook.com/sunskafestivalofficial/) Event Facebook : [https://www.facebook.com/events/3216236031984789](https://www.facebook.com/events/3216236031984789) Instagram : [www.instagram.com/sunskafestival](http://www.instagram.com/sunskafestival) Twitter : [https://twitter.com/sunskafestival](https://twitter.com/sunskafestival)

Pass 1 jour : 42€ / Pass 3 jours : 99€

