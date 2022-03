Sunset Suzette Lanton, 1 mai 2022, Lanton.

Sunset Suzette Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton

2022-05-01 – 2022-05-01 Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade

Lanton Gironde

EUR 50 50 En bateau presque privatisé, au départ du port de Cassy, partez avec Vincent, le skipper, pour un moment unique : admirer le coucher de soleil sur le Bassin d’Arcachon. Vous naviguerez vers l’Ile aux Oiseaux et profiterez des dernières lumières du jour et des camaïeux de couleurs pastels, entre bleu, rose et orange. A partir de 2 ans, sous la responsabilité des parents.Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin.

+33 5 57 70 67 56

le batelier de Suzette

