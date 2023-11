OLENA UUTAI au Sunset SUNSET-SUNSIDE Paris, 16 novembre 2023, Paris.

OLENA UUTAI au Sunset Jeudi 16 novembre, 20h30 SUNSET-SUNSIDE

La louve blanche de Yakoutie

Seule en scène, elle déclenche des aurores boréales. Entre ses lèvres, les sons déferlent en cascades. Galop des rennes, plainte du loup, vents de cristal sous les étoiles. Son tambour chamanique convoque les oiseaux du rêve. Oléna Uutai dévoile la féérie d’une nature sauvage, l’univers magnétique de l’Orient sibérien. Une expérience unique.

The white wolf spirit of Yakutia

Aurora borealis arise as she gets on stage. Sounds break in cascades through her lone lips. Reindeer gallop, wolf moan, crystal winds under the stars. Her shamanic drum summons the birds of dreams. Oléna Uutai reveals the magic of wild nature, the magnetic universe of Siberian Orient. A unique experience.

SUNSET-SUNSIDE 60, RUE DES LOMBARDS – PARIS 1ER Paris 75001

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

musique chamanique