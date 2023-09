« Music Stories » avec Lionel Eskenazi & Madeleine & Salomon – Hommage à Serge Gainsbourg Sunset/Sunside Paris Catégorie d’Évènement: Paris « Music Stories » avec Lionel Eskenazi & Madeleine & Salomon – Hommage à Serge Gainsbourg Sunset/Sunside Paris, 7 octobre 2023, Paris. « Music Stories » avec Lionel Eskenazi & Madeleine & Salomon – Hommage à Serge Gainsbourg Samedi 7 octobre, 19h00 Sunset/Sunside « Music Stories » est un rendez-vous trimestriel le samedi à 19h avec des hommages à des musicien(nes) et des chanteurs(euses) que nous affectionnons particulièrement et qui sont classés plutôt en dehors de la sphère « jazz ». Sunset/Sunside 60 rue des Lombards Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sunset-sunside.com/2023/10/artiste/4696/9624/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Sunset/Sunside Adresse 60 rue des Lombards Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Sunset/Sunside Paris latitude longitude 48.859865;2.347728

Sunset/Sunside Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/