The Useful Report Sunset Sunside Paris, 20 juin 2023, Paris.

The Useful Report Mardi 20 juin, 21h30 Sunset Sunside

Voilà une vingtaine d’années que le trio formé par Andy Emler (piano), Claude Tchamitchian (contrebasse) et Éric Échampard (batterie), cœur battant du MégaOctet, creuse sa route parallèlement à l’orchestre pour créer son propre son. Quatrième disque du trio, The Useful Report [le rapport utile] est un peu plus écrit que d’habitude. Pourquoi « rapport utile » ? Parce qu’il établit un état du monde, et part du triste constat que celui-ci place trop souvent l’intérêt devant la vie, la superficialité devant la profondeur, l’apparaître devant l’être. Tout le projet de The Useful Report tient peut-être dans ces mots : remettre la vie au centre.

Quand on écrit sur un trio qui mêle écriture et improvisation, c’est un lieu commun de parler de « complicité », surtout quand les musiciens jouent ensemble depuis 20 ans. C’en est un peu moins de dire que, au sein du Trio ETE, l’auditeur n’assiste pas vraiment à un dialogue entre trois individus, mais plutôt à un monologue polyphonique. Personne ne prend de solo per se, car, comme aime à dire Andy Emler, c’est le trio qui est soliste. Résultat : l’ensemble devient un corps musical indépendant, à la cohésion nécessaire et organique. Ancrée dans la sensation, la performance est très physique (et pas seulement parce qu’elle est virtuose). Andy parle aussi souvent de la musique comme d’un « voyage ». Avec ce trio, c’est d’autant plus vrai que la matière sonore est constamment en mouvement. Le voyage est autant celui, extérieur, de la musique en mouvement que celui, intérieur, d’une expérience d’écoute synonyme d’ouverture — à soi et au monde.

Dans ce nouveau répertoire, on retrouve un useful mélange entre improvisations-paysage, recherches sur le rythme qui flirtent avec la musique contemporaine, et dynamiques hypnotiques ancrées dans une énergie rock — Andy Emler n’est pas fan de The Police pour rien. D’ailleurs, l’album s’écoute fort, comme un groupe de rock ou un orchestre symphonique. Bref, ce n’est toujours pas du jazz (encore raté !), mais ce n’est pas vraiment autre chose non plus. Le Trio ETE réalise le rêve d’une musique qui est, tout simplement.

Raphaëlle Tchamitchian

Sunset Sunside 60, RUE DES LOMBARDS Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sunset-sunside.com/2023/6/artiste/4383/8996/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T21:30:00+02:00 – 2023-06-20T23:59:00+02:00

2023-06-20T21:30:00+02:00 – 2023-06-20T23:59:00+02:00

Musique improvisée jazz

© Sylvain Gripoix