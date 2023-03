Richard RAZAF Quartet à Paris (75) Concert de sortie d’album Sunset Sunside, 16 mai 2023, Paris.

Richard RAZAF Quartet à Paris (75) Concert de sortie d’album Mardi 16 mai, 21h00 Sunset Sunside

Nouvel album « Takariva«

« Le Richard Razaf Quartet privilégie l’émotion sur la démonstration stérile, la douceur mélodique et les suites d’accords sophistiquées. Au moment où l’artiste devient statisticien, le nez sur les chiffres et les courbes d’audience, ces quatre musiciens proposent autre chose, une respiration, un élan, l’intelligence du cœur. » Bertrand Burgalat

« The Richard Razaf Quartet favors emotion over sterile demonstration, melodic sweetness and sophisticated chord suites. At the moment when the artist becomes a statistician, his nose on the figures and audience curves, these four musicians offer something else, a breath, a momentum, the intelligence of the heart. » Bertrand Burgalat

Richard Razaf – piano

Mahay Dera Rakotomavo – harmonica, flûte

Remi Chemla – c.basse ;

Faniry Andrianarisoa – batterie

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards, 75001 Paris, Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 26 46 60 https://www.sunset-sunside.com/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/;https://twitter.com/SunsetSunside [{« type »: « link », « value »: « https://www.sunset-sunside.com/2023/5/artiste/4420/9242/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T21:00:00+02:00 – 2023-05-16T23:30:00+02:00

MADAGASCAR JAZZ