Jazzycolors – Štepánka BALCAROVÁ Quartet Jeudi 23 novembre, 20h30 Sunset Sunside Jazz Club 10 euros / tarif spécial Jazzycolors

Avec son nouvel album, la trompettiste et compositrice Štěpánka Balcarová, lauréate du prix Anděl du meilleur album de jazz tchèque de 2022, plonge au plus profond des émotions. Sa principale source d’inspiration, sa récente maternité : « Avec la maternité, certaines émotions acquièrent une toute nouvelle dimension. Avant, je pensais savoir ce que signifiait être en colère ou indigné, par exemple. J’ai pu rationaliser de telles émotions, en tirer les conséquences pertinentes et ainsi les accepter. Cependant, avec les enfants, nous nous trouvons souvent dans des situations qui ne permettent pas une telle distanciation et nous devons réapprendre à gérer ces émotions qui ont soudainement un impact beaucoup plus grand sur nous. »

Štěpánka Balcarová – trompette

Nikola Kołodziejczyk – piano

Jaromír Honzák – c.basse

Grzegorz Masłowski – batterie

Sunset Sunside Jazz Club 60 Rue des Lombards, 75001 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

