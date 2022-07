Sunset’ Rando vélo-eco-photo

Sunset’ Rando vélo-eco-photo, 22 juillet 2022, . Sunset’ Rando vélo-eco-photo



2022-07-22 19:30:00 – 2022-07-22 21:30:00 20 20 EUR Les randonnées avec Com’landes ne se font pas seulement en journée. En vous inscrivant au Sunset’ Rando vélo-éco-photo, vous découvrirez une autre facette de la ville à travers une randonnée nocturne à vélo.

Ce sera aussi une belle occasion pour faire un geste écologique. On fera en sorte de nettoyer la plage en ramassant les déchets, tout en faisant des photos qui vont permettre de sensibiliser. On continuera en dégustant les produits de terroir qui font la renommée des Landes.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

