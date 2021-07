Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Sunset paddle Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Sunset paddle Saint-Lunaire, 10 août 2021-10 août 2021, Saint-Lunaire. Sunset paddle 2021-08-10 – 2021-08-10 Yacht club Saint-Lunaire Boulevard de la Plage

Balades encadrées au pied du Yacht Club de Saint-Lunaire, au couché du soleil. Profitez de moments calmes sur l'eau, le long de la grande plage jusqu'à la Pointe du Décollé. À partir de 16 ans. Sous conditions d'un minimum de 5 inscrits et d'une météo clémente. Tarifs : 20€. De juillet à août mardi et jeudi – de 19h à 20h30 – Yacht club Saint-Lunaire. ycsl@ycsl.net +33 2 99 46 30 04 http://www.ycsl.net/

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Yacht club Saint-Lunaire Boulevard de la Plage Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63615#-2.10652