La Cigale, le mardi 8 février 2022 à 20:00

No limite pour ces musiciens que seule l’inspiration spontanée liée au désir de faire danser le public, guide. Leur musique est un fin coktail de swing, d’électronique, d’acoustique, de jungle, de trip hop et fanfares, de melodies, samples et de funk hard bop à la sauce drum’n’bass sur fond de cuivres. Les grands de la musique ne s’y sont pas trompés : Teo Macero, célèbre producteur de Miles Davies a produit leur premier album ; Stevie Wonder et Maurice White ont improvisé sur l’album “Have Fun” ; Claude Nougaro leur a confié la mise en musique de son célèbre “K du Q“ …Nojazz c’est aussi le célèbre “Boogaloo”, générique de Salut les Terriens… Bref un groupe éclectique et fun qui refuse de se laisser mettre en boîte et mène sa musique sur les chemins de la création, au gré des ses voyages et rencontres musicales. Vingt ans que ça dure, vingt ans que les NOJAZZ débarquent sur scène avec des look rapportés dans leurs bagages… Happy Birthday ! Between swing, electro, jungle, trip hop, ochestra, funk, hard bop, drum’n’bass and so on : Nojazz’s music is a fine cocktail that we’ve been enjoying for 15 years years already !

tarif plein : 25€ ; tarif réduit : 15€

40 ANS DU SUNSET

La Cigale 120, Boulevard de Rochechouart – 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T22:30:00