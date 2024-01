Soirée Gothic Sunset Café Aix-en-Provence, mercredi 24 janvier 2024.

Soirée Gothic ♫CLUBBING♫ Mercredi 24 janvier, 21h00 Sunset Café

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T21:00:00+01:00 – 2024-01-25T02:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T21:00:00+01:00 – 2024-01-25T02:00:00+01:00

La fameuse Soirée Gothic (Hellektro-Post Punk -Dark -Inus etc etc bref vous la connaissez) est de retour en 2024.

Le meilleur du genre mixé de main de maitre par notre DJ KREATURE.

On vous attend dans notre cave pour descendre en notre compagnie quelques verres et surtout enflamer le dance floor.

Mercredi 29 Novembre : Soirée Gothic au Sunset.

Entrée libre dès 21h00.

Happy Hours 21h00-23h00

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]