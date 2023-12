Soirée « Génération Rock » Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Soirée « Génération Rock » Samedi 6 janvier 2024, 21h00 Sunset Café

2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-07T04:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-07T04:00:00+01:00 Aficionado du rock, de la pop rock, de l’indé rock, de rock’n roll, de l’electro rock, du hard rock, du fusion rock… bref du Rock et des guitares qui crachent c’est tous les samedis au Sunset!!!

Entrée gratuite pour tous jusqu’à minuit.

3 euros par la suite.

Happy Hours 21h00/23h00.

Un choix de plus de 70 bières différentes!

Billard / Etablissement climatisé.

La direction se réserve le droit d’entrée.

_____________________________________________________________

Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence

