Soirée clash années 80 vs années 90 Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Soirée clash années 80 vs années 90 Sunset Café Aix-en-Provence, 5 janvier 2024, Aix-en-Provence. Soirée clash années 80 vs années 90 Vendredi 5 janvier 2024, 21h00 Sunset Café Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-06T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-06T01:30:00+01:00 Une fois par mois (le premier vendredi du mois) viens défendre tes gouts (et tes couleurs) entre les années 80 et les années 90.

Une demi-heure de mix 80s suivie d’une demi-heure de mix 90s toute la nuit.

Indochine, U2, Police, The Clash , Cindy Lauper d’un coté contre Oasis, Blur, Britney Spears, Shakira, Backstreet Boys de l’autre.

Première date le vendredi 03 Mars dès 21h00.

Entrée gratuite pout tous jusqu’à minuit. 3 eur par la suite.

Happy Hours 21h00-23h00.

Mix DJ Macho VS DJ Gio

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13090 Lieu Sunset Café Adresse 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Sunset Café Aix-en-Provence Latitude 43.529797 Longitude 5.444539 latitude longitude 43.529797;5.444539

Sunset Café Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/