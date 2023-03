Soirée Clash Années 80 VS Années 90 Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Soirée Clash Années 80 VS Années 90 Sunset Café, 2 juin 2023, Aix-en-Provence. Soirée Clash Années 80 VS Années 90 Vendredi 2 juin, 21h00 Sunset Café Le Sunset vous convie à sa nouvelle soirée à thème : LES SOIREES CLASH du vendredi.

Une fois par mois (le premier vendredi du mois) viens défendre tes gouts (et tes couleurs) entre les années 80 et les années 90.

Une demi-heure de mix 80s suivie d’une demi-heure de mix 90s toute la nuit.

Indochine, U2, Police, The Clash , Cindy Lauper d’un coté contre Oasis, Blur, Britney Spears, Shakira, Backstreet Boys de l’autre.

Entrée gratuite pout tous jusqu’à minuit. 3 eur par la suite.

Happy Hours 21h00-23h00.

Mix DJ Macho VS DJ Gio. Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

