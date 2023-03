Soirée Metal Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée Metal Sunset Café, 24 mai 2023, Aix-en-Provence. Soirée Metal Mercredi 24 mai, 21h00 Sunset Café Entrée libre Tous les Mercredis c’est Soirée Metal au Sunset.

Heavy Metal, Thrash, Néo Metal, Folk Metal, Dark et Indus seront au rendez-vous.

Entrée gratuite pour tous dés 21h00.

Happy Hours 21h00/23h00.

Etablissement climatisé.

Un choix de plus de 80 bières différentes. Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T21:00:00+02:00 – 2023-05-25T02:00:00+02:00

