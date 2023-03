Soirée Folk Metal Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée Folk Metal Sunset Café, 15 mars 2023, Aix-en-Provence. Soirée Folk Metal Mercredi 15 mars, 21h00 Sunset Café Entrée libre Mercredi 15 Mars , 2 jours avant la Saint Patrick le Sunset va commencer à se mettre dans l’ambiance Celt avec une soirée Metal spéciale Folk Metal!!!

Korpiklaani, Finntroll, Alestorm, Ensiferum, Wind Roses, Amon Amarth, In Extremo, Eluveitie et bien d’autres seront au programme!!!

Mercredi 15 Mars : Soirée Spéciale Folk Metal.

entrée libre dés 21h00.

Happy Hours 21h00-23h00. Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T21:00:00+01:00 – 2023-03-16T02:00:00+01:00

2023-03-15T21:00:00+01:00 – 2023-03-16T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Sunset Café Adresse 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Sunset Café Aix-en-Provence

Sunset Café Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Soirée Folk Metal Sunset Café 2023-03-15 was last modified: by Soirée Folk Metal Sunset Café Sunset Café 15 mars 2023 aix en provence Sunset Café Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône