Soirée Génération 80′ Sunset Café, 10 février 2023, Aix-en-Provence.

Soirée Génération 80′ Vendredi 10 février, 21h00 Sunset Café

♫CLUBBING♫

Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tous les vendredis, le Sunset Café vous fait remonter le temps pour vous rappeler aux bons souvenirs des années 80′ et 70′

Rock, Pop, New Wave,Disco, Kitch, toutes les tendances qui ont fait le bonheur de ces deux décennies sont au programme.

Venez vous déhancher sur notre dance floor au son de Madonna, Indochine, Georges Michael, Queen, Police, Image, Michael Jackson, Téléphone, U2, The Cure, et bien d’autres encore!

OUVERTURE 21H00.

Entrée gratuite jusqu’à minuit pour tous.

3 euros par la suite.

Happy Hours de 21h00/23h00.

Un choix de plus de 70 bières différentes.

Billard.

Etablissement climatisé.

Le Meilleur des Années 80 et 70”… c’est Au SUNSET CAFE que ça se passe!!!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T21:00:00+01:00

2023-02-11T04:00:00+01:00