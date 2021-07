Saillans Château George7 Gironde, Saillans Sunset Apéro Château George7 Saillans Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 16 juillet au vendredi 10 septembre à Château George7 Forfait 2 verres de vin, une planche à partager + visite facultative : 22€ par personne Sodas/boissons non alcoolisées, bière ou vin au verre et à la bouteille disponibles également.

Coucher de soleil dans les vignes. Rejoignez-nous pour une visite, une planche à partager et du vin de la propriété et un coucher de soleil magnifique avec vue sur les vignes. Château George7 33141 saillans Saillans Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T22:00:00;2021-07-30T18:30:00 2021-07-30T22:00:00;2021-08-13T18:30:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T22:00:00;2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T22:00:00

