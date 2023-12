Sunscape Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05 Sunscape Le Son de la Terre Paris 05, 13 mars 2024, Paris 05. Le mercredi 13 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie concert Sunscape : 25 EUR

Sunscape présente son premier album, un voyage mélodieux et aérien Sunscape nous plonge dans un paysage solaire où fusionnent les timbres acoustiques, électriques et synthétiques des claviers. Fondé sur le mélange du piano et de l'orgue Hammond, le trio façonne ses compositions avec des sonorités délicieusement "vintage". Le premier album, paru en octobre 2023, est « Révélation ! » Jazz Magazine. « Une électricité douce et cosmique : la musique de ce trio montpelliérain est une vrai surprise et un beau voyage, finement arrangé. » TSF Jazz

