2022-06-17 – 2022-06-17

Sunny~Inside – Concert
Bringolo
2022-06-17

Un pied en Californie, l'autre en Bretagne. Là où un folk-rock rencontrerait une chanson française, où la guitare d'un Neil Young croiserait la sensibilité d'un William Sheller, traîne l'écho d'un duo dont les mots et les mélodies nous amènent chez Sunny~Inside. Ses chansons ne se veulent que véhicules, transports d'émotions, de ressentis. Ballades fugaces ou plus durables, en première classe ou en stop, les images défilent… Alors, embarquons !

+33 2 96 73 86 46

