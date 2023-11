Défi de la Pouncho Sunmit – Evènements Communication Millau, 14 juillet 2024, Millau.

Millau,Aveyron

Venez suer, rigoler, partager une journée sur les pentes de la Pouncho d’Agast, profitez d’un pique-nique ou d’une baignade entre quelques montées endiablées..

2024-07-14 fin : 2024-07-14 . .

Sunmit – Evènements Communication

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Come and sweat, laugh and share a day on the slopes of the Pouncho d’Agast, enjoying a picnic or a swim between a few wild climbs.

Venga a sudar, reír y compartir un día en las laderas del Pouncho d’Agast, disfrutando de un picnic o un baño entre unas cuantas subidas salvajes.

Schwitzen Sie, lachen Sie, teilen Sie einen Tag auf den Hängen des Pouncho d’Agast, genießen Sie ein Picknick oder ein Bad zwischen einigen wilden Anstiegen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU