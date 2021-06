Sun’iNay Nay, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Nay.

Sun’iNay 2021-07-31 10:00:00 – 2021-07-31 00:00:00

Nay Pyrénées-Atlantiques

La ville de Nay organise la journée Sun’iNay qui propose des jeux nautiques, de l’escalade, des démonstrations Skate et BMX et une initiation au Graffiti et en soirée une animation musicale avec DJ Happy et Collectif le nid.

10h-15h Jeux nautiques

10h-12h et 14h-17h Graffiti/Escalade/Arts du cirque

17h-19h Démonstrations Skate/BMX

18h-0h Soirée DJ Happy & collectif le Nid

+33 5 59 61 90 30

OTCPN

dernière mise à jour : 2021-06-17 par