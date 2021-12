île de France Sunday Tribute – The Velvet Underground & Lou Reed Catégorie d’évènement: île de France

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! Sunday Tribute L’influence du Velvet sur les générations suivantes est incontestable : le groupe inspirera le punk rock des années 1970, ainsi qu’une partie du rock alternatif anglophone, du glam rock et de la New Wave. Composé de membres de caractère : Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale, Moe Tucker, Nico on ne sait dire s’il fut un groupe en avance sur son temps ou hors de son temps. À la fois à cause de son attachement à la Factory d’Andy Warhol ainsi que de son immersion dans le New York excessif et bohème des années 1960, The Velvet Underground dégage une odeur de soufre et de provocation dans ses chansons. ——————————— TRIBUTE BANDS: Seventyz Juste Paul & Friends ——————————— Dimanche 12 Juin 2022 Entrée libre de 19h à 23h30 • Pass sanitaire obligatoire • Ouverture des portes à 19h • Hot Dog au bar ——————————— SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris Accueil 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) Contact : https://www.facebook.com/events/3847310405368721 Concert;Musique

