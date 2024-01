Sunday Tribute – The Strokes // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 12 mai 2024.

Le dimanche 12 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute sur The Strokes !

Parangon des groupes en « The » et apôtre du renouveau du rock à l’aube du deuxième millénaire, The Strokes a endossé bien des costumes de sauveurs. Emmenés par le charismatique Julian Casablancas, The Strokes font l’effet d’un coup de poing dans la face du rock

Avec un son garage et des mélodies indémodables, leurs albums, « Is This It » ou plus récemment « The New Abnormal » marquent une influence durable sur la scène musicale contemporaine

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au quintet Américain lors de ce Sunday Tribute

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3cZI1YRC9 https://fb.me/e/3cZI1YRC9

