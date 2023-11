Sunday Tribute – The Smiths (40 ans du premier album éponyme) // Supersonic SUPERSONIC Paris, 25 février 2024, Paris.

Le dimanche 25 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute The Smiths !

Incarnant l’essence du post-punk et de l’indie rock, The Smiths est un pur mélange de mélancolie poétique et de guitare indélébile, le groupe tissent une toile musicale où se mêlent l’émotion pure et la rébellion douce, une véritable ode à la nostalgie

Crée en en 1980 à Manchester par Morrissey, c’est en 1984 que le quatuor sort son premier effort, arrivant en 2e place des Charts lors de sa sortie, notamment grâce au tube ‘This Charming Man’

Il sera l’occasion de fêter les 40 ans de cet album avec plusieurs groupes qui viendront rendre hommage au groupe Anglais

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/18OC5s02O https://fb.me/e/18OC5s02O

