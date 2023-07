Sunday Tribute – The Pixies // Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sunday Tribute – The Pixies // Supersonic SUPERSONIC Paris, 12 novembre 2023, Paris. Le dimanche 12 novembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris ! Les dimanches du Supersonic Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ». Pixies, le groupe qui a posé les bases de l’Indie Rock tel qu’on le connaît aujourd’hui. Cité par beaucoup, et aussi vénéré par Kurt Cobain, quoi de mieux qu’un Sunday Tribute pour rendre hommage au groupe de Boston. Ça sera l’occasion pour Weird Fishes, Volutes, Rewind, Avalanche, The Pixel et les Pixwinx de jouer chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe américain. ——————————— Dimanche 12 Novembre 2023 Entrée gratuite • Ouverture des portes à 19h • Hot Dog au bar ——————————— SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/6nnWbknhX https://fb.me/e/6nnWbknhX

Sunday Tribute – The Pixies // Supersonic Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville SUPERSONIC Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/