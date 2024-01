Sunday Tribute – The Doors // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 23 juin 2024.

Le dimanche 23 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute The Doors !

Formé en 1965 à Los Angeles, l’histoire de The Doors n’aura duré que huit ans. Et pourtant, les californiens sont incontestablement l’un des groupes de rock les plus connus au monde, sans doute du fait du charisme de Jim Morrison, leader incontestable du groupe

Icônes du rock psychédélique des années 60, leur fusion unique de rock, blues et poésie a laissé une empreinte indélébile avec des hymnes intemporels tels que « Light My Fire »

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au groupe americain lors de ce Sunday Tribute

———————————

Dimanche 23 Juin 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/6pcm2k43H https://fb.me/e/6pcm2k43H

Sunday Tribute – The Doors // Supersonic