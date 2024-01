Sunday Tribute – The Cure (35 ans de Disintegration) // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute sur The Cure pour fêter les 35 ans de Disintegration !

The Cure est un groupe de rock britannique, formé en 1976 à Crawley dans le Sussex de l’Ouest de l’Angleterre. The Cure, avec ses disques et ses nombreux concerts à travers le monde, a su rassembler un public varié autour de sa musique, aussi bien des amateurs d’ambiance sombre et dépressive que des amoureux de mélodies pop, et conserve toujours un auditoire fidèle

Sorti en 1989, « Disintegration » est le huitième album de The Cure, représentant une plongée profonde dans l’âme musicale de Robert Smith. Fusionnant des éléments de post-punk, de new wave et de goth rock, le groupe parvient à créer un paysage sonore captivant, influençant par la suite la scène alternative d’hier et celle de demain

Plusieurs groupes viendront fêter les 30 ans de l’album lors de ce Sunday Tribute

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



