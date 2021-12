île de France Sunday Tribute – The Clash // Supersonic Catégorie d’évènement: île de France

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! Sunday Tribute Les Sex Pistols sont peut-être le premier groupe de punk britannique, mais les Clash sont les premiers véritables rockers punk britanniques. Ils étaient fougueux et idéalistes, porteurs d’une idéologie juste et gauchiste. Dès le départ, leur musique a été aventureuse, élargissant son rock’n roll au reggae, au dub et au rockabilly. ——————————— TRIBUTE BANDS: Stormtroopers in Stilettos Joe Call ——————————— Dimanche 29 Mai 2022 Entrée libre de 19h à 23h30 • Pass sanitaire obligatoire • Ouverture des portes à 19h • Hot Dog au bar ——————————— SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris Accueil 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) Contact : https://www.facebook.com/events/1078572189619430 Concert;Musique

