Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Duo de rock alternatif originaire de l’Ohio, le groupe fait rugir ses guitares depuis au 2001 pour le plus grand bonheur de leurs fans de plus en plus nombreux.

Ça sera l’occasion pour White Doors, The Sinister Kids, Rewind, Banga, Hollnorm et The Flame de jouer chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe américain.

Dimanche 29 Octobre 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

