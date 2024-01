Sunday Tribute – The Beatles // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, c’est le Sunday Tribute sur The Beatles !

Quatre garçons de Liverpool -les Fab Four John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison- lancent en 1960 un groupe de pop-rock, The Beatles, qui deviendra l’un des plus écoutés au monde. En douze albums sur une dizaine d’années, les Britanniques au succès et à l’influence planétaire placent plus de singles numéro 1 dans tous les pays que n’importe quels autres artistes

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au quatuor le dimanche 18 février au Supersonic

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Sunday Tribute – The Beatles // Supersonic