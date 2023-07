Sunday Tribute – System Of A Down // Supersonic SUPERSONIC Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

System Of A Down, l’un des groupes les plus emblématiques du métal alternatif des années 2000, à marqué toute une génération à travers des riffs puissants, des paroles à l’engagement social et politique percutantes et des rythmes intenses.

Plusieurs groupe seront sur scène pour rendre hommage au groupe Californien dont : DAOS, Up The System, Whatever, Massive Raccoon Guerilla, The fours et Sugar.

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



