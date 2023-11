Sunday Tribute – Supertramp (45 ans de Breakfast in America) // Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 17 mars 2024

de 19h00 à 23h00

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris ! Les dimanches du Supersonic Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ». Cette semaine, place au Sunday Tribute Supertramp pour fêter les 45 ans de Breakfast in America ! Le 6ème album du groupe britannique Supertramp est truffé de pépites pop, rock prog, qui restent en tête depuis 1979. Une des raisons pour laquelle cet album fait partie de la liste des albums les plus vendus au monde Plusieurs groupes joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe Américain ——————————— Dimanche 17 Mars 2024 Entrée gratuite • Ouverture des portes à 19h • Hot Dog au bar ——————————— SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris http://supersonic-paris.fr/ 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

