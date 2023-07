Sunday Tribute – Red Hot Chili Peppers // Supersonic SUPERSONIC Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Red Hot Chili Peppers (couramment abrégé en Red Hot ou RHCP) est un groupe de rock américain formé en 1983 à Los Angeles. Leur musique mêle principalement des éléments de rock et de funk, avec des influences punk, metal et rap.

Ça sera l’occasion pour Rainy Lithuanians, Avalanche, The Initiativ, The Family, et Chred de jouer chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe américain.

Dimanche 17 Décembre 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/8JXxujrMD

Sunday Tribute – Red Hot Chili Peppers // Supersonic