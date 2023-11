Sunday Tribute – Rage Against The Machine // Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sunday Tribute – Rage Against The Machine // Supersonic SUPERSONIC Paris, 14 janvier 2024, Paris. Le dimanche 14 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, et nuits rock à Paris ! Les dimanches du Supersonic Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute » ou les plus récentes « Albums du dimanche ». Cette semaine, c’est le Sunday Tribute sur Rage Against The Machine ! Groupe ayant secoué les années 90 avec un mélange novateur de rock, rap et métal, les Californiens ne font pas seulement une musique énervée et transgressive, c’est avant tout une déclaration politique des injustices sociales ayant eu recours aux États-Unis depuis plusieurs années Plusieurs groupes viendront rendre hommage au Quatuor lors d’une soirée qui promet d’être mouvementée ——————————— SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

