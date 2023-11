Sunday Tribute – Queens // Supersonic SUPERSONIC Paris, 10 mars 2024, Paris.

Le dimanche 10 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Queen !

Peu de groupes ont personnifié les excès propres aux années 70 ! La musique de Queen est un alliage bizarre mais hautement accessible de machisme et de coquetterie

Le chanteur Freddie Mercury, l’un des leaders les plus dynamiques et les plus charismatiques de l’histoire du rock, a apporté au groupe une touche extravagante , les amenant vers un humour kitsch et des arrangements pseudo-classiques, comme l’incarne leur chanson la plus célèbre, « Bohemian Rhapsody »

Plusieurs groupes joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe emmené par Freddie Mercury

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1jGqOEt36

Sunday Tribute – Queens // Supersonic