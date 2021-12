île de France Sunday Tribute – Queens of the Stone Age Catégorie d’évènement: île de France

Sunday Tribute – Queens of the Stone Age, 20 février 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 20 février 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! Sunday Tribute Bâti sur les cendres du mythique groupe Kyuss, inventeur d’un style musical en soi : le « stoner rock », Queens of the Stone Age s’est formé en 1996, sous l’impulsion d’un homme, Josh Homme. TRIBUTE BANDS: Evija Knights Who Say N! The Family Computers Kill People Contact : https://www.facebook.com/events/990147648235900 Concert;Musique

