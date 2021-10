Sunday Tribute – Queen // Supersonic SUPERSONIC, 14 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 14 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Sunday Tribute

Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous!

Peu de groupes ont personnifié les excès propres aux années 70. La musique de Queen est un alliage bizarre mais hautement accessible de machisme et de coquetterie. Le chanteur Freddie Mercury, l’un des leaders les plus dynamiques et les plus charismatiques de l’histoire du rock, a apporté au groupe une touche extravagante , les amenant vers un humour kitsch et des arrangements pseudo-classiques, comme l’incarne leur chanson la plus célèbre, « Bohemian Rhapsody ».

TRIBUTE BANDS:

– Luciano Cado

– Sprangled Prophet

– Nog

– Juste Sonic

– The Bleeding Roses

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2ZB61s9pF

