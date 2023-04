Sunday Tribute – Pink Floyd SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sunday Tribute – Pink Floyd SUPERSONIC, 11 juin 2023, Paris. Le dimanche 11 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Les dimanches du Supersonic Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute » ou les plus récentes « Albums du dimanche ». Cette semaine, place au Sunday Tribute Pink Floyd ! The Fours, Axis Floyd Project, Nowhere Men et d’autres groupes joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe londonien. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/2gAWtMW66 https://fb.me/e/2gAWtMW66

