Sunday Tribute – Pink Floyd // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 30 juin 2024.

Le dimanche 30 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, c’est le Sunday Tribute sur Pink Floyd !

Pink Floyd est un groupe de rock mythique fondé en 1964. Depuis ses débuts, le groupe a vendu plusieurs centaines de millions d’albums dans le monde entier

Le bassiste Roger Waters a intégré le groupe assez rapidement après sa création pour en devenir, petit à petit, le meneur. En 1973, Pink Floyd sort l’album « The Dark side of the moon » et entre dans la légende

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au quatuor le dimanche 30 Juin au Supersonic

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://fb.me/e/8u2Z4Obhn

