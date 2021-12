île de France Sunday Tribute – Oasis Catégorie d’évènement: île de France

Sunday Tribute – Oasis, 23 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 23 janvier 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! Les frères Gallagher, connus pour leurs incessantes altercations, s’illustrent évidemment mieux encore par leur musique au sein d’Oasis. Chaque album du groupe anglais a su trouver sa place en tête des charts britanniques! Contact : https://www.facebook.com/events/4423466541064234 Concert;Musique

Date complète :

2022-01-23T19:00:00+01:00_2022-01-23T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville