WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Depuis ses débuts avec Buffalo Springfield jusqu’à sa carrière solo, en passant par son rôle au sein du supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young a su captiver les foules avec ses paroles sincères, sa voix distincte et ses mélodies intemporelles.

Shaman, Les Impressionnistes, Zankerfield, Mr Mojo, the Holy Ghost and the Devil Blues, et I Fucked An Ewok joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du chanteur américain.

Dimanche 5 Novembre 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

