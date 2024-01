Sunday Tribute – My Chemical Romance (20 ans de Three Cheers For Sweet Revenge) // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 9 juin 2024.

Le dimanche 09 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute sur My Chemical Romance !

Groupe phare des années 2000 et du punk emo, My Chemical Romance est un groupe originaire du New Jersey composé de Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro et Frank Iero

C’est avec la sortie de « Three Cheers for Sweet Revenge » en 2004 que le groupe passe sur le devant de la scène avec un album sombre mais pourtant mélodieux avec des paroles introspectives. Une recette que le groupe continuera avec le classique « The Black Parade »

Véritable sensation culturelle, plusieurs groupes viendront rendre hommage au groupe Américain et ainsi fêter les 20 ans de « Three Cheers for Sweet Revenge » (déjà!) lors de ce Sunday Tribute

Dimanche 9 Juin 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/53rOVIWd2 https://fb.me/e/53rOVIWd2

