Sunday Tribute – Mac Demarco (10 ans de Salad Days) // Supersonic SUPERSONIC Paris, 1 avril 2024, Paris.

Le lundi 01 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Mac Demarco pour fêter les 10 ans de Salad Days !

Icône de l’indie rock contemporain, Mac Demarco sort en 2014 l’album qui changera sa carrière ‘Salad Days’

Le jeune canadien âgé de seulement 23 ans à l’époque, composera alors des tubes indie rock remplis de nostalgie, comme ‘Blue Boy’ ou ‘Chamber Of Reflection’

Plusieurs groupes joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du petit prince de l’Indie Rock

———————————

Lundi 1 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3jCIKqDcF https://fb.me/e/3jCIKqDcF

Sunday Tribute – Mac Demarco (10 ans de Salad Days) // Supersonic