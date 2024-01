Sunday Tribute – -M- // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 2 juin 2024.

Le dimanche 02 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute sur M !

M, (de son vrai nom Matthieu Chedid), incarne l’éclectisme musical français avec un savant mélange de rock, pop, et d’expérimentations audacieuses

Mr Chedid séduit aussi par ses performances énergiques le tout en continuant d’inspirer avec sa créativité novatrice et sa passion pour la musique

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au chanteur Français lors de ce Sunday Tribute

Dimanche 2 Juin 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

