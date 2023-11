Sunday Tribute – Led Zeppelin // Supersonic SUPERSONIC Paris, 3 mars 2024, Paris.

Le dimanche 03 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Led Zeppelin !

Légendes du rock des années 70, Led Zeppelin est une quatuor né en 1968 et fondé par Jimmy Page

Leurs hymnes intemporels, mélange de blues, de hard rock et de folklore, résonnent avec une puissance qui défie le temps

L’occasion de rendre hommage à ce groupe lors de notre Sunday Tribute

———————————

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/3mAjgaBha https://fb.me/e/3mAjgaBha

