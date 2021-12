île de France Sunday Tribute – Joy Division // Supersonic Catégorie d’évènement: île de France

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! Sunday Tribute LET’S DANCE TO JOY DIVISION! Groupe culte, secret et adoré de la scène, c’est avant tout un tour de force que les enfants de Manchester ont réalisés en 2 albums, bouleversant le paysage musicale de ses sons froids et épileptiques. TRIBUTE BANDS: Trancept They Lost Control The Funeral New Joy Venice Bliss Contact : https://www.facebook.com/events/137113258608114 Concert;Musique

