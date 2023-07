Sunday Tribute – Jimi Hendrix // Supersonic SUPERSONIC Paris, 24 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 24 septembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Une interprétation électrisante, des prestations incontrôlées, Jimi Hendrix a fait vibrer plus d’une corde à sa guitare, successivement mordue, brûlée avec ferveur plus d’une fois, à la manière d’un Jerry Lee Lewis mettant, lui aussi, le feu à son piano. Un jeu qui aura durablement marqué le rock auquel il a associé le blues psychédélique, le jazz, ou encore le hard rock, le tout avec un jeu unique de gaucher.

So Tree, The Fours, et Jim E & Drix joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du célèbre musicien américain.

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/5AU4fmNj9 https://fb.me/e/5AU4fmNj9

