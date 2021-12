île de France Sunday Tribute – Jimi Hendrix Catégorie d’évènement: île de France

Sunday Tribute – Jimi Hendrix, 20 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous ! Une interprétation électrisante, des prestations incontrôlées, Jimi Hendrix a fait vibrer plus d’une corde à sa guitare, successivement mordue, brûlée avec ferveur plus d’une fois, à la manière d’un Jerry Lee Lewis mettant, lui aussi, le feu à son piano. Un jeu qui aura durablement marqué le rock auquel il a associé le blues psychédélique, le jazz, ou encore le hard rock, le tout avec un jeu unique de gaucher. Contact : https://www.facebook.com/events/406979547813676 Concert;Musique

